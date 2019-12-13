Появилось видео испытаний в США запрещенной баллистической ракеты

— Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) 12 декабря 2019, 22:52

Министр обороны США Марк Эспер сообщил об успешных испытаниях баллистической ракеты наземного базирования. Об этом он написал в своем Twitter, прикрепив к записи видео с моментом пуска снаряда.

По его словам, разработчики сумели всего за девять месяцев перейти от концепта ракеты к работающему образцу.

О запуске запрещенной Договором РСМД баллистической ракеты стало известно 12 декабря. Снаряд в неядерном исполнении пролетел более 500 километров, став, таким образом, ракетой меньшей дальности.

Согласно заключенному между СССР и США в 1987 году договору, запрещались производство и испытания крылатых и баллистических ракет с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Действие ДРСМД официально прекратилось 2 августа 2019 года. Вашингтон заявил, что страна вышла из соглашения якобы из-за его нарушений Россией. Позднее была названа другая причина — быстро развивающаяся ракетная программа Китая.

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