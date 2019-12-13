Кремль отреагировал на испытание США ранее запрещенной ракеты

В Кремле считают испытание США ранее запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ракеты подтверждением того, что Вашингтон давно планировал выход из соглашения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в пятницу, 13 декабря.

Песков, озвучивая реакцию на произошедшее, подчеркнул, что испытание ракеты красноречиво подтверждает то, что договор фактически был сломан по инициативе США.

Ранее в пятницу в МИД России высказали обеспокоенность в связи с действиями Вашингтона.

Ракетные испытания состоялись 12 декабря в штате Калифорния. В американском военном ведомстве сообщили, что ракета испытывалась в неядерной конфигурации. По данным СМИ, ракета пролетела более 500 километров.

Согласно заключенному между СССР и США в 1987 году договору, запрещались производство и испытания крылатых и баллистических ракет с дальностью от 500 километров. Минувшим летом Вашингтон вышел из договора, объяснив это решение якобы систематическими нарушениями условий соглашения российской стороной. Москва опровергла все обвинения.

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