Лавров перечислил подходящее для нового СНВ российское оружие

Министр иностранных дел России Сергей Лавров перечислил оружие, которое страна готова включить в новый договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ). Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».

Глава МИД заявил, что военные РФ готовы рассматривать в контексте критериев договора ракетные комплексы «Авангард» и «Сармат». «Все остальное не подпадает под ограничения, содержащиеся в договоре 2010 года, но и на эту тему мы тоже готовы разговаривать», — уточнил Лавров.

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Он добавил, что Россия готова обсуждать как свои новые вооружения, так и новые вооружения других стран, причем делать это с учетом факторов, влияющих на стратегическую стабильность. «И если нам будут предлагать поставить свои вооружения под ограничения, а сами будут неограниченно развивать все то, о чем я сейчас рассказал, конечно, такой разговор никуда нас не заведет», — отметил министр.

Ранее в феврале помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен анонсировал возможные переговоры с Москвой, которые будут касаться контроля над вооружениями и ядерных вопросов.

Срок действия СНВ-3 истекает в феврале 2021 года, это последний действующий договор о контроле над вооружениями между Россией и США. Он был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой и вступил в силу в 2011-м. Документ заменил старое соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанное СССР и США в 1991 году и истекшее 5 декабря 2009 года. По условиям договора, российская и американская стороны в течение семи лет обязуются сократить число развернутых стратегических носителей — межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, а также тяжелых стратегических бомбардировщиков до 700 единиц.

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