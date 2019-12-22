Лавров заявил о готовности России продемонстрировать США систему «Сармат»

Россия в определенный момент может вживую продемонстрировать США ракетный комплекс «Сармат». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

По его словам, российская сторона в рамках двусторонней консультативной комиссии, созданной договором о сокращении стратегических наступательных вооружений 2010 года (СНВ-3), уже говорила американцам о презентации новых систем, в том числе гиперзвукового оружия.

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Кроме того, Лавров отметил, что Россия готова встраивать эти системы и вооружения в СНВ-3. По словам главы российского МИД, «Авангард» вживую уже презентовали, и готовы на определенной стадии сделать это с «Сарматом».

Лавров при этом добавил, что остальные системы, о которых президент России Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию РФ в марте 2018 года, не покрываются Договором.

В ноябре Путин заявил, что задача новейших систем российского вооружения заключается «исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность с учетом растущих для нас угроз». По его словам, Россия обладает не имеющим аналогов в мире оружием, но не станет им кому-либо угрожать. Напротив, отметил он, российская сторона готова сделать все для активизации «разоруженческого процесса».

В марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию российский лидер представил новейшее оружие. Речь идет о стратегическом ракетном комплексе «Сармат», крылатой ракете неограниченной дальности, подводном беспилотнике, авиационном ракетном комплексе «Кинжал».

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