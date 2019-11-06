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Путин назвал главную задачу уникального оружия России

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Задача новейших систем российского вооружения заключается «исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность с учетом растущих для нас угроз», заявил президент России Владимир Путин на встрече с офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских (специальных) званий. Об этом передает ТАСС в среду, 6 ноября.

По его словам, Россия обладает не имеющим аналогов в мире оружием, но не станет им кому-либо угрожать. Напротив, отметил он, российская сторона готова сделать все для активизации «разоруженческого процесса».

В середине октября Путин заявил, что Россия продолжает разрабатывать передовые вооружения и после того, как создала уникальное гиперзвуковое оружие. Он отметил, что на сегодняшний день ни одна страна не обладает аналогом гиперзвукового оружия РФ.

В марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию российский лидер представил новейшее оружие. Речь идет о стратегическом ракетном комплексе «Сармат», крылатой ракете неограниченной дальности, подводном беспилотнике, авиационном ракетном комплексе «Кинжал».

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