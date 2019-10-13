Путин рассказал о превосходстве гиперзвукового оружия России

Россия продолжает разрабатывать передовые вооружения и после того, как создала уникальное гиперзвуковое оружие. Об этом в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Говоря о новом гиперзвуковом оружии, глава государства уточнил, что «это ракетные комплексы, которые летят по настильной траектории с гиперзвуковой скоростью». По его словам, такого вооружения пока ни у кого нет. «В ведущих армиях мира оно, безусловно, рано или поздно появится. Но и у нас к этому времени уже кое-что появится», — отметил Путин.

Он также добавил, что это привело к определенной гонке вооружений.

Ранее в том же интервью российский лидер выразил надежду на то, что второй холодной войны не будет. В то же время он подчеркнул, что если такая конфронтация начнется, то она затронет Россию в меньшей степени из-за «перспективных видов вооружений, которых пока нет ни у кого в мире».

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