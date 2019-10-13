Путин назвал причину проблем в отношениях России и США

Внутриполитическая ситуация в США мешает президенту этой страны Дональду Трампу наладить отношения с Россией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic, передает ТАСС.

Путин добавил, что власти страны не имеют претензий к Трампу из-за проблем в отношениях Москвы и Вашингтона. «Мы все знаем, что говорит президент Соединенных Штатов Америки господин Трамп по поводу российско-американских отношений. Мы знаем, что еще в ходе предыдущей предвыборной кампании он высказывался за их нормализацию», — добавил российский лидер.

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Он подчеркнул, что Москва будет работать с любой администрацией США настолько, насколько сама администрация этого захочет.

В начале октября Путин заявил, что у них с Трампом установились доверительные деловые отношения. Российский лидер отметил, что близких контактов между ними никогда не было, но выразил надежду на улучшение отношений между странами.

Тогда же сообщалось, что глава Белого дома понадеялся на дружбу с Россией. «Я уверен, что мы поладим с Россией, потому что там умные люди», — заявил американский лидер, добавив, что придерживается жесткого подхода к Москве.

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