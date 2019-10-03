Путин похвалил Трампа за смелость

После выхода США на прямой разговор с КНДР появилась и надежда на мирное урегулирование, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай». Трансляция доступна на видеохостинге YouTube.

«Тут нужно отдать должное, конечно, и смелости, способности к неординарным шагам президента [США Дональда] Трампа, ведь многие десятилетия американские президенты игнорировали КНДР, воспринимали не иначе как изгоя», — сказал российский лидер.

Он добавил, что именно Трамп сделал исторический шаг — встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

В конце июня президент Дональд Трамп встретился с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе Южной и Северной Корей. Трамп тогда стал первым американским президентом, который побывал на территории Северной Кореи. Он пересек границу символически: продвинувшись всего на несколько шагов, после чего вернулся на сторону демилитаризованной зоны.

После встречи американский лидер сообщил, что они договорились подготовить команды переговорщиков.

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