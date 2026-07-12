Названы опасные признаки при выборе района для покупки квартиры

Эксперт по недвижимости Зубик: Опасно покупать квартиру в становящемся популярным районе

Сегодня при покупке недвижимости необходимо не столько смотреть на карту метро или красивые рендеры, как анализировать баланс между новым строительством, инфраструктурой, рабочими местами и качеством городской среды, который и определяет и комфорт проживания, и потенциал роста цены квартиры, убежден основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик. В беседе с «Лентой.ру» он также назвал опасные маркеры при выборе района для покупки квартиры.

Первый тревожный сигнал, по словам эксперта, это потенциал переуплотнения территории. Так, при поиске недвижимости важно анализировать не только существующее окружение, но и градостроительные планы развития района.

Самый опасный район сегодня — не тот, где уже есть проблемы, а тот, который слишком быстро становится популярным. Когда строительство опережает развитие городской среды, покупатель платит за перспективу, а получает годы жизни на большой стройке, дефицит инфраструктуры и «красный океан» конкурентов при перепродаже или аренде Виктор Зубик эксперт по недвижимости

Исходя из этого, специалист призвал оценивать не только сам район, но и то, как он будет меняться на горизонте 5-10 лет. Если вокруг уже согласованы крупные жилые проекты или остаются свободные участки под будущую застройку, стоит учитывать не только неизбежный рост нагрузки на дороги, общественный транспорт и социальную инфраструктуру. Изменится и сама среда: панорамный вид из окна, который сегодня кажется преимуществом, завтра может уступить место совсем другой картинке, пояснил Зубик.

«Второй момент — зависимость района от одного сценария развития. Если привлекательность локации полностью строится на обещании новой станции метро, масштабного делового кластера или крупного инфраструктурного проекта, покупатель фактически приобретает не только квартиру, но и риск того, что сроки реализации изменятся или проект будет скорректирован», — сообщил эксперт.

В качестве еще одного недооцененного фактора собеседник «Ленты.ру» выделил объем будущей конкуренции. Он объяснил, что многие выбирают квартиру, ориентируясь на текущие цены, но забывают посмотреть, сколько аналогичных домов еще появится рядом. Через несколько лет это может существенно повлиять на ликвидность: продавать квартиру придется среди десятков похожих предложений, добавил спикер.

«И, наконец, стоит насторожиться, если район развивается исключительно как "спальный". Чем меньше рабочих мест, общественных пространств, образовательных и деловых объектов внутри самой локации, тем выше зависимость жителей от ежедневных поездок и тем сильнее район ощущает последствия транспортных перегрузок», — поделился Зубик.

Ранее эксперт по недвижимости Сочи Кирилл Флутков рассказывал, что вторичное жилье в Сочи стали продавать со скидками до 15 процентов на фоне падения спроса за июнь вдвое.

