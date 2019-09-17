Трамп отказался лететь к Ким Чен Ыну

Президент США Дональд Трамп отказался в ближайшее время прилететь в Северную Корею для переговоров с ее руководителем Ким Чен Ыном. Об этом сообщает Reuters.

«Скорее всего, нет. Я не думаю, что он готов, и что мы готовы к этому», — ответил американский лидер на вопрос, готов ли он принять приглашение КНДР. При этом Трамп добавил, что встреча вполне возможна спустя некоторое время в США.

16 сентября стало известно, что Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян. В послании Ким Чен Ын предложил американскому лидеру возобновить переговоры двух стран.

Предыдущие переговоры лидеров двух стран прошли 27-28 февраля 2019 года в столице Вьетнама Ханое и закончилась на два часа раньше положенного времени. По его итогам стороны не пришли к конкретным договоренностям и не подписали совместного заявления. Трамп отметил, что надеется на дальнейшее сотрудничество и верит обещаниям своего коллеги о ядерном разоружении.

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