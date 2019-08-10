Ким Чен Ын «немного извинился» перед Трампом

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын захотел вскоре провести новые переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

По его словам, Ким направил ему «очень любезное» письмо. В нем северокорейский лидер указал, что хочет «встретиться и начать переговоры, как только закончатся совместные учения США и Южной Кореи». При этом он пожаловался на «нелепые и дорогие» маневры военных.

«Там было также небольшое извинение за испытания ракет малой дальности и про то, что тесты прекратятся, когда завершатся учения», — добавил Трамп.

Американский лидер указал, что очень ждет встречи с Кимом. Он также считает, что «Северная Корея, свободная от ядерного оружия, станет одной из самых успешных стран в мире».

За последние недели Пхеньян неоднократно запускал неопознанные снаряды и провел испытания новой реактивной системы залпового огня с управляемыми ракетами.

Последние учения США и Южной Кореи начались 5 августа. Они могут продлиться до 20 августа, отмечает ТАСС.

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