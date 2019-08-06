Северная Корея снова провела ракетные пуски

Запуск двух неопознанных снарядов зафиксировали на территории Северной Кореи. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Отмечается, что пуск был проведен с берега Японского моря. Всего было зафиксировано два выпущенных снаряда, однако их характеристики неизвестны.

Как сообщает ТАСС, в Министерстве обороны Японии рассказали, что снаряды не достигли границ государства. США также заявили, что следят за ситуацией.

2 августа КНДР провела испытания новой реактивной системы залпового огня с управляемыми ракетами. Лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил пуском с наблюдательного пункта. До этого Северная Корея осуществила запуск нескольких неопознанных снарядов из провинции Хамген-Намдо. 25 июля северокорейская сторона также запустила ракету из района города Вонсан на восточном побережье.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!