В КНДР засекли новый ракетный пуск

Американская разведка засекла новый ракетный запуск с территории КНДР. Об этом стало известно Reuters

По данным источника, снаряд аналогичен тем, что Пхеньян запускал ранее на этой неделе. Отмечается, что ракетный пуск не представлял угрозы Северной Америке. Точное время запуска не уточняется.

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Ранее 1 августа сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын лично наблюдал за испытаниями нового крупнокалиберного реактивного снаряда и остался ими доволен. Он заявил, что силы, «которые окажутся целью этого оружия, испытают неотвратимые страдания».

За день до этого Северная Корея осуществила запуск нескольких неопознанных снарядов из провинции Хамген-Намдо. 25 июля КНДР запустила ракету из района города Вонсан на восточном побережье. Указывалось, что модель снаряда неизвестна.

В Пхеньяне позднее сообщили, что пуски «нового тактического управляемого оружия» прошли под руководством лидера страны Ким Чен Ына, пишет «Ёнхап». Стрельба была нужна, чтобы послать предупреждение «южнокорейским разжигателям войны», которые пускают на территорию своей страны «ультрасовременное наступательное оружие» и подталкивают Сеул к проведению военных учений с США.

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