Ким Чен Ын пообещал врагам страдания от новой ракеты

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично наблюдал за испытаниями нового крупнокалиберного реактивного снаряда и остался ими доволен. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Дорогой Верховный Лидер был впечатлен результатами тестовых запусков (...) и заявил, что силы, которые окажутся целью этого оружия, испытают неотвратимые страдания», — говорится в пресс-релизе агентства.

Там же сказано, что вооружение было разработано в кратчайшие сроки и «сыграет главную роль в будущих наземных операциях».

31 июля сообщалось, что в КНДР провели запуск по меньшей мере двух ракет. Они вылетели в открытое море с восточного берега страны. По данным Reuters, власти США не посчитали эти испытания нарушением договоренностей о ядерном разоружении.

В Пхеньяне заявили, что стрельба была нужна, чтобы послать предупреждение «южнокорейским разжигателям войны», которые пускают на территорию своей страны «ультрасовременное наступательное оружие» и подталкивают Сеул к проведению военных учений с США.

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