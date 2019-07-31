КНДР заподозрили в создании подлодки на три баллистических ракеты

Новая подводная лодка Северной Кореи может нести минимум три баллистические ракеты, заявили в Министерстве обороны Южной Кореи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

В ведомстве отметили, что информация была получена от комитета по безопасности однопалатного национального собрания Республики Корея. «На фотографиях из Северной Кореи, часть заретуширована мозаикой, но представляется, что это место для пусков ракет», — сообщили в министерстве. По данным ведомства, подлодку готовят к вводу в эксплуатацию.

Ранее сообщалось о том, что Северная Корея осуществила запуск нескольких неопознанных снарядов из провинции Хамген-Намдо.

25 июля КНДР запустила ракету из района города Вонсан на восточном побережье. Указывалось, что модель снаряда неизвестна. В Пхеньяне позднее указали, что пуски «нового тактического управляемого оружия» прошли под руководством лидера страны Ким Чен Ына, пишет «Ёнхап». Стрельба была нужна, чтобы послать предупреждение «южнокорейским разжигателям войны», которые пускают на территорию своей страны «ультрасовременное наступательное оружие» и подталкивают Сеул к проведению военных учений с США.

В ноябре 2017 года после ракетных испытаний Пхеньян заявил об отказе от проведения испытаний ядерного оружия, а также баллистических ракет различной дальности.

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