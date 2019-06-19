Россия предсказала обострение на Корейском полуострове

В случае ракетных испытаний Северной Кореей у мирового сообщества больше нет средств дипломатического воздействия. Такое заявление сделал заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов, передает РИА Новости.

«Не приходится сомневаться в том, что если Госдепу США не удастся убедить Пхеньян в серьезности своих намерений наладить отношения с северокорейцами, то уже в 2020 году нас ждет обострение обстановки вокруг Корейского полуострова», — заявил замсекретаря. Венедиктов также отметил, что уступка США в пользу Северной Кореи может трактоваться в Вашингтоне как потеря авторитета.

4 мая стало известно о запуске КНДР нескольких «объектов» в сторону Японского моря. Комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил, что КНДР запустила несколько «объектов» в сторону Японского моря. Позднее в Токио уточнили, что ракеты не долетели до экономической зоны Японии.

До этого в последний раз Северная Корея проводила ракетные испытания в ноябре 2017 года. После этого Пхеньян заявил об отказе от проведения испытаний ядерного оружия, а также баллистических ракет различной дальности.

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