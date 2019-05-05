Северная Корея объяснила причину нового ракетного пуска

Северная Корея подтвердила проведение ракетных стрельб. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает РИА Новости.

По утверждению Пхеньяна, целью пуска была проверка характеристик крупнокалиберных пусковых установок большой дальности и тактического управляемого вооружения.

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Отмечается, что стрельбы контролировал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Инцидент произошел 4 мая. Комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Дореи сообщил, что КНДР запустила в несколько «объектов» в сторону Японского моря. Позднее в Токио уточнили, что ракеты не долетели до экономической зоны Японии.

До этого в последний раз Северная Корея проводила ракетные испытания в ноябре 2017 года. После этого Пхеньян заявил об отказе от проведения испытаний ядерного оружия, а также баллистических ракет различной дальности.

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