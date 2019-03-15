Северная Корея разочаровалась в ядерных переговорах с США

Руководство Северной Кореи рассматривает вероятность приостановки переговоров с США о денуклеаризации. Об этом сообщила замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, передает ТАСС.

По ее словам, что Пхеньян не намерен идти на уступки требованиям США, равно как и вести такого рода переговоры. Дипломат уточнила, что лидер КНДР Ким Чен Ын в ближайшее время выступит с официальным обращением по этому вопросу.

Первая встреча президента США Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоялась в Сингапуре 12 июня 2018 года. Стороны подписали документ, по которому Вашингтон предоставляет Пхеньяну гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации. Вторая встреча прошла во Вьетнаме 27-28 февраля 2019 года. Переговоры закончились на два часа раньше положенного времени. По их итогам стороны не пришли к конкретным договоренностям и не подписали совместного заявления.

6 марта стало известно, что КНДР начала восстанавливать полигон Сохэ, с которого ранее запускала межконтинентальные баллистические ракеты. Через несколько дней разведывательные спутники зафиксировали, что Северная Корея, возможно, готовится к запуску ракеты или спутника — на снимках была выявлена деятельность на территории военного научно-исследовательского центра Санумдон недалеко от Пхеньяна.

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