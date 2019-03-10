США заподозрили в организации нападения на посольство Северной Кореи

США могли организовать нападение на посольство Северной Кореи в Мадриде 22 февраля. Об этом в воскресенье, 10 марта, сообщает испанское издание El Confidencial со ссылкой на свои источники.

Расследования нападения параллельно проводят полиция и Национальный центр разведки Испании. По одной из версий, атаку могли организовать спецслужбы США, возможно, в сотрудничестве со спецслужбами других стран. Действия нападавших напоминают действия американских спецагентов в аналогичных операциях, рассказал источник, не уточнив деталей.

По словам сотрудников посольства, нападавшие говорили по-корейски. Они могут быть гражданами Южной Кореи — стратегического союзника США. Спустя пять дней после случившегося во Вьетнаме состоялась встреча американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, которая не принесла ожидаемых результатов.

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По данным испанских следователей, в нападении на посольство КНДР участвовали около 10 человек, они забрали несколько компьютеров. На сотрудников консульского штаба надели наручники и намордники, но один из дипломатов сумел вырваться и спрыгнул со второго этажа.

Испанские офицеры уже посмотрели записи камер видеонаблюдения в самом посольстве и на прилегающей территории. Источники издания отмечают, что в день нападения уличные фонари наполовину не работали, а нападавшие скрылись с места преступления на двух машинах, которые были брошены недалеко.

Посольство Северной Кореи открылось в Мадриде в сентябре 2013 года. Через четыре года посол был выдворен из страны в ответ на ядерные испытания КНДР.

Первая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась в Сингапуре 12 июня 2018 года. Лидеры подписали документ, по которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Пхеньян берет на себя обязательства по денуклеаризации.

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