В США назвали сроки ядерного разоружения Северной Кореи

До конца возможного окончания первого срока президентства Дональда Трампа будет завершена денуклеаризация Корейского полуострова. Об этом на брифинге для журналистов заявил представитель Госдепартамента США, передает ТАСС.

По его словам, работа над вопросами ядерного разоружения ведется исходя из этих сроков. Представитель Госдепа отметил, что у администрации Вашингтона достаточно времени, чтобы добиться намеченных планов.

Срок Трампа на посту президента завершится 20 января 2021 года. Американский лидер при этом выразил уверенность в победе на следующих выборах в 2020 году — в таком случае второй срок завершится 20 января 2025 года.

Материалы по теме Дональд Трамп и Ким Чен Ын не договорились Северная Корея останется под санкциями, судьба переговоров под угрозой

Ранее 6 марта сообщалось, что Северная Корея начала восстанавливать полигон Сохэ, с которого запускала межконтинентальные баллистические ракеты. Объект с августа 2018 года находился в частично разобранном состоянии: первоначально его демонтировали очень быстро, затем работы приостановились. Однако в период между 16 февраля и 2 марта 2019 года на полигоне началось восстановление построек.

Демонтаж полигона Сохэ начался после первой встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня 2018-го. Стороны подписали документ, по которому Вашингтон предоставляет Пхеньяну гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации. Пхеньян также объявил о закрытии ядерного полигона Пунгери, но американская разведка сообщала, что площадка остается пригодной для эксплуатации.

Вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась в столице Вьетнама Ханое 27-28 февраля. Переговоры закончились на два часа раньше положенного времени. По их итогам стороны не пришли к конкретным договоренностям и не подписали совместного заявления.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!