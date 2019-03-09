Северную Корею уличили в подготовке к запуску ракеты

Спутниковые снимки территории военного научно-исследовательского центра Санумдон недалеко от Пхеньяна свидетельствуют о том, что Северная Корея, возможно, готовится к запуску ракеты или спутника. Об этом сообщает BBC.

Было замечено передвижение больших транспортных средств вокруг объекта. Ранее такая активность свидетельствовала о том, что КНДР по крайней мере готовится перевезти ракету в район запуска.

6 марта стало известно, что КНДР начала восстанавливать полигон Сохэ, с которого ранее запускала межконтинентальные баллистические ракеты. Работы по его демонтажу начались в конце прошлого года и были приостановлены после того, как переговоры с США зашли в тупик, отмечает BBC.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет разочарован, если КНДР продолжит ядерные испытания. Аналитики полагают, что на данном этапе Пхеньян, скорее всего, хочет запустить спутник, а не ракету.

Первая встреча Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоялась в Сингапуре 12 июня 2018 года. Стороны подписали документ, по которому Вашингтон предоставляет Пхеньяну гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации. Вторая встреча прошла во Вьетнаме 27-28 февраля 2019 года. Переговоры не привели к конкретным договоренностям и совместным заявлениям.

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