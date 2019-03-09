Мир
 
Последние новости
Умер Владимир Этуш
Из квартиры 26-летнего московского бизнесмена украли 13 миллионов рублей
На Камчатке проснулись вулканы
Главу российского биатлона призвали уйти с позором
Массовая драка со стрельбой и поножовщиной произошла в Москве
Рогозин и Маск обменялись любезностями
Марадона признал еще троих детей
Раскрыты детали уголовного дела против скандального экс-замглавы «Росгеологии»
Порошенко заподозрили в желании сбежать из страны
Новости партнеров

Северную Корею уличили в подготовке к запуску ракеты

Перейти в «Мою Ленту»
Глава КНДР Ким Чен Ын

Спутниковые снимки территории военного научно-исследовательского центра Санумдон недалеко от Пхеньяна свидетельствуют о том, что Северная Корея, возможно, готовится к запуску ракеты или спутника. Об этом сообщает BBC.

Было замечено передвижение больших транспортных средств вокруг объекта. Ранее такая активность свидетельствовала о том, что КНДР по крайней мере готовится перевезти ракету в район запуска.

6 марта стало известно, что КНДР начала восстанавливать полигон Сохэ, с которого ранее запускала межконтинентальные баллистические ракеты. Работы по его демонтажу начались в конце прошлого года и были приостановлены после того, как переговоры с США зашли в тупик, отмечает BBC.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет разочарован, если КНДР продолжит ядерные испытания. Аналитики полагают, что на данном этапе Пхеньян, скорее всего, хочет запустить спутник, а не ракету.

Первая встреча Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоялась в Сингапуре 12 июня 2018 года. Стороны подписали документ, по которому Вашингтон предоставляет Пхеньяну гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации. Вторая встреча прошла во Вьетнаме 27-28 февраля 2019 года. Переговоры не привели к конкретным договоренностям и совместным заявлениям.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
North Korea 'preparing rocket launch', images suggest
В США назвали сроки ядерного разоружения Северной Кореи
Северная Корея начала собирать разобранный из-за США ракетный объект
Другие материалы рубрики
Мир00:0225 февраля

«Почему Россия вкладывает деньги в Венесуэлу, а не в Сибирь?»

Николас Мадуро — неудачник и проблемный союзник. Но дружба с ним сулит миллиарды
05:18Сегодня

Опубликована карта сокровищ Третьего рейха

08:59 8 марта

В США назвали сроки ядерного разоружения Северной Кореи

05:23Сегодня

США пригрозили Турции «серьезными последствиями» из-за комплексов С-400

Мир00:01 4 марта
Владимир Путин и Синдзо Абэ

«Отдадите Курилы — получите изоляцию»

Россия хочет поучаствовать в разделе Азии. Но конкуренция с Японией и Китаем будет жесткой
01:03Сегодня

В Чехии сравнили российскую угрозу с терроризмом

10:51 7 марта

Австралийцев поймали в аэропорту с двумя рюкзаками метамфетамина

02:39Сегодня

Самый разыскиваемый американский убийца арестован

Мир00:2722 января

Курильские и российские

Япония придумала проблему спорных островов. 70 лет это губит отношения с Россией
23:59 8 марта

Турецких феминисток разогнали пулями и газом

00:44Сегодня

В Германии нашли места массовых расстрелов советских граждан

22:34 8 марта

Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг снова взяли под стражу

Россия
«Феминистками не рождаются»
Краткий гид по современному феминизму в России
«Все делалось на моих глазах — с нуля и в сжатый срок»
Он создал электронную очередь в детсады и верит во всесилие российских технологий
«Муж перецеловал почти 250 армян!»
 
Мужчины с цветами нагрянули в российское фем-кафе и были угнетены
Подросток умер после посещения зубного врача
Российских чиновников отправили штукатурить и красить дома
Оборонявшие фем-кафе девушки нанесли ответный удар по патриархату
Все материалы
Мир
Дети социализма
Венесуэла отобрала у них еду и надежду на счастье. Теперь они выживают на улицах
Опубликована карта сокровищ Третьего рейха
США пригрозили Турции «серьезными последствиями» из-за комплексов С-400
В Чехии сравнили российскую угрозу с терроризмом
Самый разыскиваемый американский убийца арестован
Турецких феминисток разогнали пулями и газом
В Германии нашли места массовых расстрелов советских граждан
Все материалы
Бывший СССР
«Мы ненавидим вас так же, как укропов»
Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
An Azeri helps his compatriot, injured during the recent fighting with Armenians, to get the helicopter in the town of Fizully (20 mk. from Iran border) August 7. About 12 percent of Azerbaijan's territories, including Nagorno-Karabakh, is under Armenian occupation - PBEAHUNJNDC«Азербайджанцы думали, что с нами можно шутить»
Войсковая операция или геноцид. Что известно о самом страшном эпизоде карабахской войны
«Все равно где воевать, лишь бы против русских»
Украинские националисты хотели убивать россиян. Они готовились к этому в Абхазии и Чечне
В Киеве рассказали о поражении в борьбе с коррупцией
Порошенко заподозрили в желании сбежать из страны
Юлия Тимошенко призвала идти на выборы в трех парах очков из-за Юрия Тимошенко
Тимошенко пригрозила тюрьмой Порошенко
Все материалы
Экономика
Дурные деньги
Марихуана поднимет экономику Европы. Она поможет развитию технологий и принесет миллиарды
В Италии ввели безусловный доход
В активном поиске
США и Европа нашли способ заманить лучших специалистов. России есть чему поучиться
Непритязательность женщин оказалась доминирующим фактором для приема на работу
Золотые запасы России достигли абсолютного рекорда
«Газпром» отреагировал на мат топ-менеджера из-за пропавшего газопровода
Поход в магазин в Германии оказался дешевле российского
Все материалы
Силовые структуры
Царица воров
Эта женщина стала легендой преступной России. Ее гениальные кражи восхищают до сих пор
Осторожно! Токсично!
Как коррупция разъедает фармацевтическую отрасль
Раскрыты детали уголовного дела против скандального экс-замглавы «Росгеологии»
Задержан уволенный со скандалом топ-менеджер «Росгеологии»
Арестован обвиняемый в убийстве женщины-следователя
МВД России записало шарпея в собаки-убийцы
Шабтай Калманович (слева) и глава ювелирной фирмы «Лукас» Карл Шахнис«Был хитрым — из тех, кто свое не упустит»
Этого бизнесмена 90-х считали агентом КГБ и убийцей Япончика. Его смерть остается тайной
Все материалы
Наука и техника
Рогатые тоже плачут
Как переломить демону хребет мотоциклом: Devil May Cry 5
SpaceX Илона Маска запустила замену «Союзу»
Скоро США перестанут зависеть от России в космосе
«Все произошло так внезапно»
Как в НАСА допустили самую страшную катастрофу в истории космонавтики
В России подготовили замену зарубежным авиационным двигателям
Спуск космического корабля Crew Dragon в океан попал на видео
Маск похвалил российские ракеты
Названы страны с опасной водой из-под крана
Все материалы
Спорт
«Так меня сделали изгоем»
Он вывел сборную СССР на чемпионат мира, но решил бороться за правду и стал врагом народа
Главу российского биатлона призвали уйти с позором
Марадона признал еще троих детей
Тренер закрутил роман с женой игрока и поплатился
СКА посвятил женщинам победу над «Спартаком»
Российский боец UFC пожаловалась на травлю из-за желания уехать в США
Тактаров сравнил «белого тренера» Фергюсона со Сталиным
Все материалы
Культура
Люсьен Фрейд «Девушка с белой собакой», 1950-1951 гг.Цветное месиво и разорванный рот
Эти художники увидели в человеческом теле искореженную войной плоть
Неравный брак
Запретная любовь и проблемы мигрантов в лучших иностранных романах года
Секс, ложь и роботы
Вампиры, полиамория и конец света — главные сериалы месяца
Умер актер Ян-Майкл Винсент
Чернокожего гея-актера обвинили в лжесвидетельстве
Российские пилоты нарисовали в небе звезду в честь Капитана Марвел
Что смотреть весной
«Мстители» и скейтеры, «Курск» и Афган: главные кинопремьеры сезона
Все материалы
Интернет и СМИ
PHOTO: SIPA PRESS/EAST NEWS (L-R)Stefano Gabbana, Carine Roitfeld (Vogue France), Christian Audigier and Eva Herzigova at the 51th birthday party of Christian Audigie at the VIP Room in Cannes. Cannes, FRANCE -21/05/2009/0905221610Королева порношика
Хрупкая женщина с русскими корнями ворвалась в мир моды и перевернула его
Шнурова упрекнули в ненависти к женщинам после развода
Названа причина отключения электричества в Венесуэле
Бессменный ведущий американской «Своей игры» объявил о смертельной болезни
Вторжение мужчин с цветами в российское фем-кафе раскололо соцсети
Первый канал вербовал подростков в наркокурьеры ради репортажа
Глава Apple подыграл Трампу
Все материалы
Ценности
«Я занималась феминизмом еще до того, как это стало модно»
Ксения Собчак зарабатывает миллионы, защищает женщин и прощает долги
Март-объект
Как потратиться на женский праздник и не пожалеть об этом
Райский сад, Хищник и прощание с Лагерфельдом
Главные события Недели моды в Париже
Дженнифер Лопес попозировала на камеру в белье ради бизнеса
Положение обязывает
Как беременность изменила привычки и гардероб Меган Маркл
Раскрыта важность внешнего вида при устройстве на работу
Легендарный бренд перестанет выпускать модную одежду
Все материалы
Путешествия
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
«Выпиваем шнапса и летим по темному склону»
Ешь, пей и катайся. Зачем ехать в Тироль
В России запретили хостелы в жилых домах
Жилья для туристов станет меньше. И оно будет дороже
Пассажира сняли с рейса за мольбы об авиакатастрофе
Пассажирка умерла на борту самолета из-за халатности экипажа
Спасение пассажиров после падения самолета в море попало на видео
На Чукотке самолет с пассажирами выкатился за пределы посадочной полосы
Все материалы
Из жизни
«Я просто старик, который ходит в тренажерный зал»
Эти люди выглядят вдвое моложе своих лет и готовы делиться секретами вечной красоты
Взрыв из прошлого
Эти люди очнулись в будущем. Их память стерла десятки лет жизни
«Я зарабатывала проституцией, чтобы хоть как-то выжить»
Их насилуют, убивают и травят. На стороне трансгендеров — закон, но не фавелы
Грузовик перевернулся и залил пивом автостраду
«Мисс юная Вселенная» умерла в юности
Мужчина поэкспериментировал с ядами на коллегах и получил пожизненное
У откусивших ребенку руку собак нашлись десятки тысяч защитников
Все материалы
Женева-2019: концепт-кары
Машины из будущего на женевском автосалоне
Женева-2019: суперкары
Самые быстрые и громкие (в прямом смысле слова) новинки самого важного автосалона года
Главные автомобили Женевского моторшоу
Серийные новинки самого важного автосалона года
Женева-2019
Прямой репортаж с Женевского автосалона: день первый
Покупатель самого дорогого Bugatti получит автомобиль только через 2,5 года
Hyundai показал, какой будет новая Sonata
Toyota привезет в Россию 22 новых «Супры»
Все материалы
Дом
Никого нет дома
Этот фотограф знает, как одиночество выглядит со стороны
«Если еще раз сюда придешь, мы позвоним в полицию»
Россиянке повезло найти бесплатное жилье. Но хозяева обвинили ее в воровстве
Деловые такие
Жилье в дорогих новостройках резко подешевело. И это еще не конец
Названы лучшие города России для заработка на жилье
Жилье в Крыму рекордно подорожало
Российского актера обманом лишили квартиры и выставили на улицу
«Миф о дорогой ипотеке делает ее недоступной»
Почему кредит на жилье лучше бесплатных квартир в СССР
Все материалы