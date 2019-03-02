Трамп поправил Северную Корею

Президент США Дональд Трамп настаивает на том, что Северная Корея не предлагала частичную отмену санкций на саммите в Ханое, как утверждает Пхеньян. Об этом глава государства рассказал на ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии в пригороде Вашингтона, передает ТАСС.

«Нам пришлось уйти, но я думаю, что у нас была очень хорошая встреча. В итоге, когда я вернулся домой, они сделали заявление, что на самом деле готовы были к намного меньшему в отношении санкций, но на самой встрече все было не так», — цитирует его агентство.

Американский лидер также предрек Северной Корее светлое экономическое будущее, если она откажется от ядерного оружия, сообщает Reuters. Он добавил, что отношения с Пхеньяном кажутся ему «очень-очень прочными».

Материалы по теме Дональд Трамп и Ким Чен Ын не договорились Северная Корея останется под санкциями, судьба переговоров под угрозой

В конце февраля министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо заявил, что северокорейская сторона предлагала американской лишь частичную отмену санкций, назвав это реалистичным вариантом соглашения. Глава МИД поправил Трампа, который до этого говорил о требовании Пхеньяна отменить ограничения полностью.

Вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась в столице Вьетнама Ханое 27-28 февраля. Переговоры закончились на два часа раньше положенного времени. По их итогам стороны не пришли к конкретным договоренностям и не подписали совместного заявления. Трамп отметил, что надеется на дальнейшее сотрудничество и верит обещаниям своего коллеги о ядерном разоружении.

Первый саммит США — КНДР прошел в Сингапуре 12 июня 2018 года. В результате стороны приняли совместное соглашение, в котором говорилось о готовности Северной Кореи к полной денуклеаризации. В ответ США обязались предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!