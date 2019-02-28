Северная Корея поправила Трампа

Северная Корея сделала США реалистичное предложение на саммите во вьетнамском Ханое. Об этом заявил министр иностранных дел КНДР Ли Ен Хо в четверг, 28 февраля, передает Reuters.

По его словам, Пхеньян предложил полностью и навсегда прекратить испытания ядерных ракет и ракет большой дальности, а также демонтировать все объекты по производству плутония и урана под наблюдением США. В то же время Вашингтон потребовал от КНДР еще одну дополнительную меру, помимо закрытия экспериментального реактора в ядерном центре Йонбен в провинции Пхенан-Пукто, добавил министр.

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Ли Ен Хо подчеркнул, что Северная Корея требует частичной, а не полной, как отмечал американский лидер Дональд Трамп, отмены введенных в отношении страны санкций в обмен на демонтаж объектов. Пхеньян также хочет отмены пяти резолюций ООН по ограничительным мерам.

Ранее президент США рассказал, что лидер КНДР Ким Чен Ын потребовал снятия со страны всех санкций.

Вторая встреча Трампа и Ына состоялась в столице Вьетнама Ханое 27-28 февраля. Переговоры закончились на два часа раньше положенного времени. По их итогам стороны не пришли к конкретным договоренностям и не подписали совместного заявления. Трамп отметил, что надеется на дальнейшее сотрудничество и верит обещаниям своего коллеги о ядерном разоружении.

Первый саммит США — КНДР прошел в Сингапуре 12 июня 2018 года. В результате стороны приняли совместное соглашение, в котором говорилось о готовности Северной Кореи к полной денуклеаризации. В ответ США обязались предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.

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