Москва прокомментировала встречу Трампа и Ким Чен Ына

Кремль проанализирует встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, однако уже сейчас можно констатировать, что стороны не проявили гибкости. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС в четверг, 28 февраля.

«Пока создается впечатление, что по-прежнему не работает практика небольших взаимных шагов навстречу друг к другу», — сказал он.

Представитель Кремля также отметил, что стороны имеют «завышенные запросные позиции», что осложняет ход переговоров.

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Встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась в столице Вьетнама Ханое 27-28 февраля. Стороны не смогли договориться по вопросу ядерного разоружения Корейского полуострова, однако Дональд Трамп положительно оценил переговоры. По его словам, он и Ким Чен Ын добились прогресса и сохранили теплые отношения.

Первый саммит США — КНДР прошел в Сингапуре 12 июня 2018 года. Тогда стороны договорились о запуске процесса уменьшения запасов ядерного оружия на территории Северной Кореи. США подтвердили готовность обеспечить Пхеньяну безопасность.

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