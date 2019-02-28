Трамп раскрыл подробности переговоров с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп рассказал о ходе встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном во вьетнамском Ханое. Трансляцию его совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео ведет Bloomberg.

Трамп убежден, что несмотря на отсутствие соглашения, стороны добились прогресса и сохранили теплые отношения. Ким Чен Ын, по его словам, пообещал не проводить новые испытания ядерного оружия. Трамп рассказал, что лидер КНДР потребовал снятия всех санкций, на что США не могли пойти из-за того, что тот не пошел на уступки по вопросу ядерного разоружения на достаточном уровне.

Помпео заявил, что в ходе переговоров был сделан большой шаг к реализации тех договоренностей, которые были достигнуты между странами на первом саммите в Сингапуре.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась в столице Вьетнама Ханое 27-28 февраля. Она закончилась на два часа раньше, чем планировалось, что вызвало обвал котировок на биржах в Южной Корее.

Первый саммит США — КНДР прошел в Сингапуре 12 июня 2018 года. По его итогам стороны приняли совместное заявление, в котором говорилось о готовности КНДР к полной денуклеаризации. В ответ США обязались предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!