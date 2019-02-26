В Кремле приготовились радоваться за лидеров США и КНДР

Кремль поприветствует итоги предстоящего в конце февраля второго саммита лидеров США и КНДР, если они позволят продвинуться к решению ядерного вопроса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС во вторник, 26 февраля.

«Если эта встреча поможет продвинуться по пути решения северокорейской ядерной проблемы, поможет продвинуться на пути создания более безопасного и стабильного Корейского полуострова, снизит напряженность там, то, безусловно, это можно будет только приветствовать», — сказал Песков.

Встреча президента США Дональда Трампа и главы Северной Кореи Ким Чен Ына состоится в столице Вьетнама Ханое 27-28 февраля. Накануне американский президент написал в Twitter, что Северная Корея имеет потенциал стать одной из самых развитых экономик мира. Он также отметил, что санкции РФ и Китая способствовали улучшению отношений между Вашингтоном и Пхеньяном.

Первый саммит США — КНДР прошел в Сингапуре 12 июня 2018 года. По его итогам стороны приняли совместное заявление, в котором говорилось о готовности КНДР к полной денуклеаризации. В ответ США обязались предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.

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