Ким Чен Ын вышел покурить и попал на видео

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын был замечен курящим на перроне вокзала китайского города Наньнин. Видеозапись опубликовало TBS News.

На кадрах видно, как председатель ходит, засунув руки в карманы, и курит сигарету. Рядом с ним также замечены представитель МИД страны Чой Сон Хи, начальник Генштаба Ли Ён Хо и сестра Ким Чен Ына Ё Чжон.

Сообщается, что поезд простоял на станции южнокитайского города около получаса, а затем отправился во Вьетнам.

Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам 26 февраля, передавало ТАСС. На место встречи с американским лидером Дональдом Трампом он отправился на бронепоезде.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдет в Ханое 27-28 февраля.

Первый саммит США — КНДР прошел в Сингапуре 12 июня 2018 года. По его итогам стороны приняли совместное заявление, в котором говорилось о готовности КНДР к полной денуклеаризации. В ответ США обязались предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.

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