Ким Чен Ын поехал к Трампу на бронепоезде

Лидер КНДР Ким Чен Ын отправился на встречу с президентом США Дональдом Трампом на бронированном поезде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

По данным источника, поезд отправился с железнодорожного вокзала Пхеньяна около 17:00 по местному времени (11:00 по московскому). Предположительно, Ким Чен Ын проедет транзитом через Китай. Общая протяженность железнодорожного маршрута составляет более 4,5 тысячи километров. Как отмечает агентство, путь может занять более двух суток.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдет в столице Вьетнама Ханое 27-28 февраля.

Первый саммит США — КНДР прошел в Сингапуре 12 июня 2018 года. По его итогам стороны приняли совместное заявление, где говорилось о готовности КНДР к полной денуклеаризации. В ответ США обязались предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.

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