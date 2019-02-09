Трамп уточнил место встречи с Ким Чен Ыном

Встреча президента США Дональда Трампа с северокорейским коллегом Ким Чен Ыном пройдет в Ханое. Об этом американский лидер сообщил у себя в Twitter.

По словам Трампа, его представители только что покинули Северную Корею после продуктивной встречи – они договорились о времени и месте второго саммита. «Жду встречи с председателем Кимом и продвижения дела мира», – написал президент США.

Ранее 6 февраля сообщалось, что встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном пройдет с 27 по 28 февраля во Вьетнаме. Другие подробности о саммите отсутствуют.

Первый саммит США-КНДР прошел в Сингапуре 12 июня 2018 года. По его итогам стороны приняли совместное заявление, где говорилось о готовности КНДР к полной денуклеаризации. В ответ США обязались предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.

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