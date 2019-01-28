Стало известно место встречи Трампа и Ким Чен Ына

Вторая встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына пройдет во Вьетнаме. Об этом в понедельник, 28 января, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, связанные с подготовкой мероприятия.

Американо-корейский саммит состоится в городе Данаге в феврале. Точная дата встречи пока не называется.

7 января сообщалось, что власти США и КНДР обсуждают возможность и детали проведения новой встречи между лидерами двух стран. Тогда возможным местом проведения саммита был назван Ханой. В числе альтернативных мест проведения саммита также фигурировали Индонезия, Монголия, американский штат Гавайи и пограничный пункт между Северной и Южной Кореей — Пханмунджом.

Первая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась в Сингапуре 12 июня 2018 года. По ее итогам стороны приняли совместное заявление, где говорилось о готовности КНДР к полной денуклеаризации. В ответ США обязались предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.

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