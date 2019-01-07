Названо новое место встречи Трампа и Ким Чен Ына

Власти США и КНДР обсуждают возможность и детали проведения новой встречи между лидерами двух стран Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, пишет Bloomberg со ссылкой на южнокорейскую газету Munhwa Ilbo. Вероятным местом саммита станет столица Вьетнама Ханой.

По данным издания, представители обеих сторон уже провели предварительную встречу, на которой обсудили основные организационные моменты. В числе альтернативных мест для проведения саммита также фигурировали Индонезия, Монголия, американский штат Гавайи, а также пограничный пункт между Северной и Южной Кореями — Пханмунджом.

6 января о переговорах по поводу возможной новой встречи с Ким Чен Ыном рассказал сам американский президент. Ранее он говорил об этом в декабре, и тогда назывались приблизительные сроки — январь или февраль 2019 года.

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Ожидается, что речь, как и во время предыдущей встречи, пойдет, в основном, о ядерном разоружении КНДР.

Отмечается, что проведение саммита поможет привлечь внимание к Вьетнаму и повысить его авторитет в глазах мировой общественности. Однако это также ставит перед страной вызовы в плане организации безопасности, поскольку Трамп является лидером страны с крупнейшей экономикой мира, а Ким — «возможно, одного из самых параноидальных государств».

Первая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась в Сингапуре 12 июня 2018 года. По его итогам стороны приняли совместное заявление, в котором говорилось о готовности КНДР к полной денуклеаризации. В ответ США обязались предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.

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