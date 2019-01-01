Ким Чен Ын предупредил США о смене курса

Северная Корея стремится к хорошим отношениям с США, но может изменить позицию, если Вашингтон не выполнит своих обещаний. Об этом глава КНДР Ким Чен Ын заявил в своем новогоднем обращении к гражданам, передает во вторник, 1 января, AFP.

«Если США не выполнят свое обещание, данное всему миру, и останутся неизменными в своих санкциях и давлении на КНДР, мы будем вынуждены найти новый путь защиты суверенитета нашей страны и высших интересов нашего государства», — пояснил он.

Уточняется, что северокорейский лидер подписал на саммите в июне со своим американским коллегой Дональдом Трампом «неопределенный» документ о ядерном разоружении КНДР. После чего решение данного вопроса остановилось из-за разногласий между главами государств.

Материалы по теме Время покажет Ким Чен Ын и Трамп творят историю без участия России. А так можно было?

Как сообщает AFP, в Северной Корее осуждают настойчивость США в вопросе денуклеаризации и требуют отмены санкций в отношении ядерной программы. В то время как Вашингтон настаивает на сохранении ограничительных мер до момента окончательного ядерного разоружения .

Отмечается, что в своем прошлогоднем новогоднем обращении Ким Чен Ын заявил о том, что «ядерная кнопка постоянно находится у него на рабочем столе».

В декабре Трамп пообещал северокорейскому лидеру «сделать все, что он хочет», после полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Материалы по теме Медленно ракеты уплывают вдаль Что будет, если американцы ударят по Северной Корее

Американский лидер и глава КНДР провели первый двусторонний саммит в Сингапуре 12 июня 2018 года. Они подписали документ, который Трамп назвал «важным, всеобъемлющим и подробным». Ким Чен Ын поблагодарил коллегу за встречу и призвал оставить все разногласия в прошлом.

Через месяц, 7 июля, Пхеньян раскритиковал переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова с госсекретарем США Майком Помпео. Северокорейский МИД назвал требования Вашингтона «грабительскими», заявил об угрозе потери доверия между странами и обвинил представителя американской администрации в «предательстве духа сингапурского саммита». КНДР не устроило, что США хотят контролировать весь процесс ядерного разоружения и не готовы предложить что-то взамен. В свою очередь Помпео публично охарактеризовал переговоры как успешные.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!