Мир
 
Последние новости
Поисковую операцию на месте обрушения дома в Магнитогорске приостановили
Американцы призвали отстранить РУСАДА
Тренер сборной России рассказал о постоянных симуляциях канадцев
Москвичам предложили выйти на свежий воздух 
Российская молодежка обыграла канадцев на ЧМ по хоккею
На Урале устроят проверки после обрушения многоэтажки в Магнитогорске
Американская станция приблизилась к «крайней Туле»
Уточнено число пропавших после обрушения дома в Магнитогорске
Число жертв обрушения дома в Магнитогорске увеличилось
Новости партнеров

Ким Чен Ын предупредил США о смене курса

Перейти в «Мою Ленту»

Северная Корея стремится к хорошим отношениям с США, но может изменить позицию, если Вашингтон не выполнит своих обещаний. Об этом глава КНДР Ким Чен Ын заявил в своем новогоднем обращении к гражданам, передает во вторник, 1 января, AFP.

«Если США не выполнят свое обещание, данное всему миру, и останутся неизменными в своих санкциях и давлении на КНДР, мы будем вынуждены найти новый путь защиты суверенитета нашей страны и высших интересов нашего государства», — пояснил он.

Уточняется, что северокорейский лидер подписал на саммите в июне со своим американским коллегой Дональдом Трампом «неопределенный» документ о ядерном разоружении КНДР. После чего решение данного вопроса остановилось из-за разногласий между главами государств.

Как сообщает AFP, в Северной Корее осуждают настойчивость США в вопросе денуклеаризации и требуют отмены санкций в отношении ядерной программы. В то время как Вашингтон настаивает на сохранении ограничительных мер до момента окончательного ядерного разоружения .

Отмечается, что в своем прошлогоднем новогоднем обращении Ким Чен Ын заявил о том, что «ядерная кнопка постоянно находится у него на рабочем столе».

В декабре Трамп пообещал северокорейскому лидеру «сделать все, что он хочет», после полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Американский лидер и глава КНДР провели первый двусторонний саммит в Сингапуре 12 июня 2018 года. Они подписали документ, который Трамп назвал «важным, всеобъемлющим и подробным». Ким Чен Ын поблагодарил коллегу за встречу и призвал оставить все разногласия в прошлом.

Через месяц, 7 июля, Пхеньян раскритиковал переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова с госсекретарем США Майком Помпео. Северокорейский МИД назвал требования Вашингтона «грабительскими», заявил об угрозе потери доверия между странами и обвинил представителя американской администрации в «предательстве духа сингапурского саммита». КНДР не устроило, что США хотят контролировать весь процесс ядерного разоружения и не готовы предложить что-то взамен. В свою очередь Помпео публично охарактеризовал переговоры как успешные.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Kim warns N. Korea could consider change of tack
Трамп подтвердил скорую встречу с Ким Чен Ыном
Ким Чен Ын трижды проигнорировал вопрос о ядерном разоружении
Посол КНДР назвал идею Трампа о встрече с Ким Чен Ыном бессмыслицей
Другие материалы рубрики
Мир00:01 1 ноября 2018
Обложка комикса Is This Tomorrow?

Ленина на них нет

Американцы полюбили социализм. Советский Союз не понадобился
03:11Сегодня

Трех британцев порезали ножом на вокзале

03:50Сегодня

Пресс-секретарь Пентагона заставляла подчиненных покупать колготки и попалась

15:4631 декабря 2018

МИД прокомментировал задержание американского шпиона в России

Мир00:0229 декабря 2018

Те, кто ушли

Известные люди, скончавшиеся в 2018 году
20:1431 декабря 2018

Госдеп отреагировал на задержание американца в Москве

22:4931 декабря 2018

Аэропорт в Амстердаме эвакуировали из-за угрозы теракта

12:0931 декабря 2018

Американца задержали в России за шпионаж

Мир00:0319 декабря 2018

«Мы можем помочь наладить отношения с США»

Израильский политик о дружбе с Россией, террористах и Сирии
13:0130 декабря 2018

Найдена связь между бывшим офицером ГРУ и советником кампании Трампа

17:5031 декабря 2018

Трамп рассказал о своем героизме в Сирии

15:2031 декабря 2018

В деле убийства саудовского журналиста произошел новый поворот

Россия
Безудержное веселье
Праздники в российской глубинке: бессмысленные и беспощадные
На Урале устроят проверки после обрушения многоэтажки в Магнитогорске
Уточнено число пропавших после обрушения дома в Магнитогорске
Число жертв обрушения дома в Магнитогорске увеличилось
Определена причина обрушения моста в Парке Горького
РПЦ заступилась за «Иронию судьбы»
Тело пятого погибшего извлечено из-под завалов дома в Магнитогорске
Все материалы
Мир
Этот безумный, безумный год
 
Трех британцев порезали ножом на вокзале
Пресс-секретарь Пентагона заставляла подчиненных покупать колготки и попалась
МИД прокомментировал задержание американского шпиона в России
Аэропорт в Амстердаме эвакуировали из-за угрозы теракта
Американца задержали в России за шпионаж
Трамп рассказал о своем героизме в Сирии
Все материалы
Бывший СССР
Восток — дело сложное
Голод, теракты и культ личности. Соседи России весь год боролись с проблемами
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Евросоюзное государство
Лукашенко говорит о дружбе с Россией. Но ищет опору в Европе
Климкин погрустнел из-за советских фильмов
Лукашенко обошел стороной интеграцию с Россией в новогоднем обращении
Киевских политиков обвинили в попытке вернуть страну в XVII век
Украинский комик поборется за президентский пост
Все материалы
Экономика
Великий обвал
Весь мир похоронил биткоин, а зря. И вот почему
Украине предсказали миллиардный убыток от российских санкций
12 месяцев постиндустриального мира
Эксклюзивный трибьют-календарь в стилистиках Малевича, Моне и Бэнкси
«Нафтогаз» насчитал миллиардные претензии к «Газпрому»
Срыв запуска «Северного потока-2» по вине США сочли невозможным
Подсчитана скорость падения рубля за год
Россияне остались без украинской выпивки
Все материалы
Силовые структуры
Настоящий полковник
Он создал фиктивную воинскую часть и дошел до Берлина. Его не пугал даже Сталин
Московский бутик ограбили на семь миллионов рублей
Появилось видео допроса задержанного за убийство директора Burger King
По факту крушения вертолета в Бурятии заведено дело
Убийство главы российской нефтяной компании попало на видео
Полицейские изъяли наркотические смеси ценой 3 миллиарда 400 миллионов рублей
Задержан попутчик пропавшего директора ресторанов Burger King
Все материалы
Наука и техника
Всех переиграл
GTA с конями, проблемы Бога Войны, разборки якудза и другие главные игры года
Американская станция приблизилась к «крайней Туле»
Обнаружены гробницы периода римского Египта
Стала известна дата испытаний «Арматы»
Опубликовано новое видео испытаний «Авангарда»
Российская армия получит «Витязь»
iPhone X внезапно вернулся в Россию
Все материалы
Спорт
Джон Джонс«Папочка дома»
Величайший чемпион UFC и «читер» вернулся. Некоторым это не понравится
Российская молодежка обыграла канадцев на ЧМ по хоккею
Роналду открестился от одержимости индивидуальными наградами
Месть падшего
Величайший боец и главный жулик в истории MMA. Кто он на самом деле?
Футболист влетел в ворота и сломал штангу
Мэйуэзер прокомментировал победу над японским кикбоксером
Российских хоккеистов наказали двумя буллитами за один эпизод
Все материалы
Культура
«Царь Ирод фактически читает рэп»
Почему вертеп может быть современным и как
Лучшее кино 2018-го
От Эминема к Годару через «Экстаз»: 24 самых ярких фильма года
Лучший хип-хоп 2018-го
Покойник, уголовник и ветеран: кто записал главный рэп года
США вышли из ЮНЕСКО
Назван главный российский фильм 2018 года
Умерла звезда британских комедий
Умер режиссер боевиков с Джеки Чаном и Ван Даммом
Все материалы
Интернет и СМИ
Сыграем в черный ящик
Россия отказалась от традиционного телевидения. Смогут ли россияне это пережить?
Американские военные пообещали сбросить бомбу на Таймс-сквер и пожалели
Отстрелялись
Силы природы и слабости человека на лучших снимках года
«Би-би-си» пожаловалась в МИД на утечку данных о своих сотрудниках в Москве
Российская телеведущая вступилась за Вайнштейна
Названы самые популярные статьи русской Википедии
Немка попыталась выставить «подержанного» мужа на продажу
Все материалы
Ценности
Скорая новогодняя помощь
После бурного празднования кожа и волосы нуждаются в эффективном уходе
«Самая большая мечта»
 
Затянут пояса
У людей все меньше денег на дорогую одежду и бриллианты. Страдают даже богачи
Оптическая иллюзия на штанах Мелании Трамп повеселила пользователей сети
Шнуров ответил попросившим Gucci детдомовцам
Кроссовки Nike подешевеют
С вещами на выход
«Голые ноги» и костюм рабовладельца. Чем жена Трампа удивляет публику
Все материалы
Путешествия
«Мадам, я отправлю вас в тюрьму»
Любовь, алкоголь и гастрономический оргазм: зачем россиянам ехать в Париж?
Господи, спаси
Ведьмы, Иисус и нищета. Как и чем живет народ Ганы
Темная сторона Поднебесной
В этом месте рушатся все мифы о Китае, но россияне о нем не знают
Исчезнувший с круизного лайнера пассажир оставил загадочное послание
Для россиян создали первый капсульный плацкарт
Певица Зара воспела творчество Достоевского
Россиянам станет дороже улететь из страны
Все материалы
Из жизни
Щепотка волшебства
Зимние забавы и магия света: декабрь глазами обычных людей
Сьюзи ГудоллГонка безумцев
Они мечтали обогнуть Землю и разбогатеть. Один сошел с ума, другой пошел ко дну
Лев растерзал сотрудницу зоопарка
Россиянин поразил британцев умением крошить кирпичи руками
Жизнь прекрасна
Самые безумные и интересные истории года
Пациенту с опухолью мозга разрешили молиться прямо во время операции
Необъяснимые кровавые слезы потекли из глаз мужчины
Все материалы
Самые безопасные автомобили 2018 года
Организация Euro NCAP выбрала лучшие машины года
Диэлектрик
Сможет ли электрический кроссовер Audi e-tron бросить вызов Тесле Model X и Ягуару I-Pace?
Горожанин
Длительный тест Citroen C3 Aircross: рассказываем про управляемость и стоимость владения
Новая надежда
У флагманского купе Lexus для нас важное сообщение
Джереми Кларксон выбрал пять лучших автомобилей года
В заваленном песком гараже нашли винтажные машины на миллион долларов
Представлена 1000-сильная Honda Civic с полным приводом от CR-V
Все материалы
Дом
Великое переселение
Готовы ли вы сменить квартиру и район? Непростой тест
Партнерский материал
Оба лучше
Ламинат vs паркет. Какое покрытие выбрать и почему?
«Мы не готовы к таким катаклизмам»
Что будет с российским рынком жилья в 2019 году
Сотни дорогих квартир в Москве оказались «мертвыми»
Пока все дома
Самые яркие материалы о зданиях, квартирах и их обитателях в 2018 году
Семья осталась без трехкомнатной квартиры из-за кредитного телефона
Обозначены масштабы удорожания съемного жилья в Москве
Все материалы