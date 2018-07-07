Северная Корея разочаровалась в США и усомнилась в ядерном разоружении

КНДР раскритиковала переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова с госсекретарем США Майком Помпео. Официальное заявление северокорейского МИД цитирует агентство ЦТАК.

В заявлении говорится, что Вашингтон оказывает давление на Пхеньян, предъявляя ему односторонние «грабительские» требования, и таким образом «предает дух сингапурского саммита» между лидером Северной Кореи и американским президентом Дональдом Трампом.

Отмечается, что результаты переговоров оказались «чрезвычайно тревожными».

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«Мы ожидали, что представитель Вашингтона предложит конструктивную идею, мы думали, что также получим что-то взамен. Однако в результате переговоров на высоком уровне доверие между КНДР и США было поставлено под угрозу, и наша решимость в вопросе денуклеаризации, до этого твердая и стойкая, может дрогнуть», — говорится в заявлении. Пхеньян настаивает на поэтапном подходе и одновременных шагах сторон.

При этом госсекретарь США Майк Помпео охарактеризовал переговоры как успешные, передает Reuters. Он заявил, что добился прогресса «почти по всем основным пунктам» переговоров, включая сроки и этапы денуклеаризации, а также договорился о новых переговорах по передаче останков американских граждан, погибших в Корейской войне в 1950-1953 годах. Эта встреча запланирована на 12 июля.

6 июля госсекретарь США Майк Помпео в третий раз прибыл в Северную Корею, чтобы обсудить программу денуклеаризации Корейского полуострова, о которой лидеры стран договорились во время встречи в Сингапуре 12 июня. В понятие «полной денуклеаризации» Вашингтон включает ликвидацию ядерного и других видов оружия массового уничтожения, а также ракет и всех соответствующих объектов.

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