Ким Чен Ын вознамерился снова пообщаться с Трампом

Северная Корея рассматривает Швейцарию как место проведения второго саммита лидеров КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа. Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на дипломатические источники.

По словам собеседника агентства, северокорейские дипломаты отправились в Берн, Давос и Женеву, чтобы выяснить обстановку, собрать информацию о гостиницах и конференц-залах, где можно было бы провести саммит. Кроме того, отмечается, что к переговорам могут привлечь Китай и Южную Корею.

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Как пишет издание, Ким Чен Ын учился в школе в Берне, однако главным образом северокорейские власти рассматривают для саммита Женеву. Давос же расценивается как возможное место встречи лидеров на следующем Всемирном экономическом форуме, который пройдет в январе 2019-го.

6 июля госсекретарь США Майк Помпео в третий раз прибыл в Северную Корею, чтобы обсудить программу денуклеаризации Корейского полуострова, о котором лидеры стран договорились во время встречи в Сингапуре 12 июня, передает Reuters. В термин «полной денуклеаризации» Вашингтон включает ликвидацию ядерного и других видов оружия массового уничтожения, а также ракет и всех соответствующих объектов.

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