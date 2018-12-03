Трамп пообещал Ким Чен Ыну исполнить все его желания

Президент США Дональд Трамп пообещал северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну «сделать все, что он хочет», после полной денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщает в понедельник, 3 декабря, агентство Yonhap.

Такое послание в Пхеньян Трамп попросил передать своего южнокорейского коллегу Мун Чжэ Ина во время саммита G20, который проходил в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.

«Сообщение состояло в том, что президент Трамп относится к Ким Чен Ыну дружелюбно и с симпатией, поэтому хочет, чтобы тот осуществил оставшуюся часть соглашения, и тогда он исполнит все его желания», — пояснил лидер Южной Кореи.

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Лидеры США и КНДР провели первый двусторонний саммит в Сингапуре 12 июня. Они подписали документ, который Трамп назвал «важным, всеобъемлющим и подробным». Ким Чен Ын поблагодарил коллегу за встречу и призвал оставить все разногласия в прошлом.

Однако уже 7 июля Пхеньян раскритиковал переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова с госсекретарем США Майком Помпео. Северокорейский МИД назвал требования Вашингтона «грабительскими», заявил об угрозе потери доверия между странами и обвинил представителя американской администрации в «предательстве духа сингапурского саммита». КНДР не устроило, что США хотят контролировать весь процесс ядерного разоружения и не готовы предложить что-то взамен. В свою очередь, Помпео публично охарактеризовал переговоры как успешные.

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