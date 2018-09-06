Трамп воодушевился непоколебимой верой Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом он написал в четверг, 6 сентября, на своей странице в Twitter.

«Ким Чен Ын из Северной Кореи провозгласил "непоколебимую веру в президента Трампа". Благодарю вас, председатель Ким. Мы добьемся этого вместе!» — говорится в сообщении американского лидера.

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Ранее 6 сентября сообщалось, что Ким Чен Ын принял в Пхеньяне делегацию из Южной Кореи. Он сказал посланнику из Сеула, что настроен на ядерное разоружение и хочет избавить полуостров от военной угрозы. Также северокорейский лидер получил письмо от Трампа и передал ему свое.

Первый двусторонний саммит лидеров КНДР и США прошел 12 июня. По его итогам они подписали документ, который Трамп назвал «важным, всеобъемлющим и подробным». Ким Чен Ын поблагодарил коллегу за встречу и призвал оставить в прошлом все разногласия.

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