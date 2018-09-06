К Ким Чен Ыну приехал посланник из Южной Кореи

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял в Пхеньяне делегацию из Южной Кореи. Он сказал посланнику из Сеула, что настроен на ядерное разоружение и хочет избавить полуостров от военной угрозы, сообщает агентство Bloomberg.

Представитель Южной Кореи посетил Пхеньян, чтобы утвердить даты межкорейского саммита — он пройдет с 18 по 20 сентября. На встрече он отдал Киму послания от южнокорейского и американского президентов Мун Чжэ Ина и Дональда Трампа. Лидер КНДР в свою очередь также передал ему письма для глав государств. Содержание документов не раскрывается.

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После встречи посланник сообщил, что Ким Чен Ын настроен очень миролюбиво, готов продолжать денуклеаризацию и даже не требует вывести американские войска с территории Юга. По его словам, северокорейский лидер собирается «полностью избавить Корейский полуостров от опасности вооруженного конфликта и страха войны, превратить его в колыбель мира, освободить от ядерной угрозы». Он даже готов подписать мирный договор и официально закончить Корейскую войну: сейчас мир между странами держится на соглашении о прекращении огня от 1953 года.

От США Ким хочет признания уже сделанных КНДР шагов к разоружению. Трамп ранее отменил очередной визит госсекретаря США в Пхеньян из-за «отсутствия прогресса» в процессе денуклеаризации. Это делает всю ситуацию несколько более напряженной, сообщает агентство «Ёнхап».

12 июня лидеры США и КНДР провели первый в истории двусторонний саммит. Тогда главы государств, формально находящихся в состоянии войны, обсудили перспективу денуклеаризации Корейского полуострова.

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