Помпео отменил визит в КНДР из-за Трампа

Президент США Дональд Трамп попросил госсекретаря Майка Помпео отказаться от визита в КНДР, который был запланирован на следующую неделю. Об этом американский лидер рассказал у себя в Twitter.

«Я попросил госсекретаря Майка Помпео не ехать в Северную Корею, потому что не вижу существенного прогресса по денуклеаризации Корейского полуострова», — написал Трамп.

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По его словам, Помпео рассматривает возможность визита в КНДР в ближайшем будущем, после того, как торговые отношения США и Китая будут урегулированы. «В то же время хотел бы выразить почтение и уважение северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну», — добавил американский лидер.

Переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова между КНДР и госсекретарем США Майком Помпео прошли в начале июля в Пхеньяне. Помпео положительно охарактеризовал встречу, однако позже МИД КНДР выпустил резкое заявление, в котором назвал требования США «грабительскими», а администрацию президента Трампа обвинил в предательстве духа июньского саммита.

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