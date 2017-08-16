США назвали условие для начала диалога с КНДР

Северная Корея должна показать серьезность намерений по денуклеаризации для начала переговоров с Соединенными Штатами. Об этом, как передает РИА Новости, заявила на брифинге официальный представитель госдепартамента Хизер Нойерт.

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По ее словам, Вашингтон хотел бы вести переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, «когда придет время». «Когда они покажут, что они серьезно настроены, чтобы двигаться в сторону денуклеаризации. Мы пока этого не видели», — отметила Нойерт.

При этом она не стала конкретизировать предварительные условия для начала переговоров. В частности, представитель Госдепа не стала отвечать на вопрос, достаточно ли для этого будет обязательств КНДР не наносить удар по американскому острову Гуам.

«Они знают, что надо сделать», — подчеркнула Нойерт.

8 августа КНДР объявила о готовности нанести ракетный удар по базе ВВС США на острове Гуам в Тихом океане. В случае приказа Ким Чен Ына северокорейские военные запустят баллистическую ракету средней дальности «Хвасон-12», впервые испытанную 14 мая.

13 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон, наряду с дипломатическими и экономическими мерами, готов применить силу для ликвидации ядерной угрозы со стороны Северной Кореи.