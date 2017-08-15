Рогозин удивился версии о копировании украинского ракетного двигателя в КНДР

Зампред российского правительства Дмитрий Рогозин усомнился в том, что в Северной Корее могли скопировать изготовленные на Украине ракетные двигатели. Об этом он написал на своей странице в Facebook во вторник, 15 августа.

«Что значит "копии двигателей"? Это же не картина или скульптура. Для того, чтобы изготовить "копию", надо иметь в наличии или оригинал двигателя, или его детальные чертежи», — так Рогозин прокомментировал озвученную главным конструктором КБ «Южного» версию, согласно которой некие лица могли скопировать технологию.

Вице-премьер также выразил уверенность в том, что запустить производство невозможно без украинских специалистов. «Так или иначе, речь идет о контрабандной поставке в обход всех существующих крайне жестких международных запретов», — подчеркнул он.

Материалы по теме Все идет по плану Ким Чен Ын готовит Северную Корею к ядерной войне

Ранее во вторник генеральный конструктор КБ Александр Дегтярев заявил, что никто из сотрудников предприятия не мог оказать помощь Северной Корее. Кроме того, он категорично отверг версию о возможности прямых поставок двигателей в КНДР. «Может быть, где-то какие-то копии и удалось сделать», — предположил Дегтярев.

И.о. главы государственного космического агентства Украины в свою очередь усомнился в том, что какие-то важные данные могли передать в Корею граждане этой страны, осужденные за шпионаж в 2012 году. Днем ранее экс-сотрудник КБ рассказал, что несколько лет назад северокорейские инженеры пытались выкрасть документацию межконтинентальной баллистической ракеты Р-36М «Сатана».

14 августа The New York Times со ссылкой на источники в американском разведывательном сообществе и экспертов Международного института стратегических исследований (IISS) сообщила, что на новейших баллистических ракетах, испытанных в КНДР, стоят двигатели, технология которых могла быть получена с украинского «Южмаша».