В «Южмаше» выдвинули версию попадания украинского ракетного двигателя в КНДР

Генеральный конструктор КБ «Южное» Александр Дегтярев допустил, что ракетные двигатели, произведенные в КБ, могли быть скопированы для нужд КНДР. Об этом во вторник, 15 августа, он заявил порталу «Страна.ua».

«Я уверен, что никто из наших сотрудников не задействован в помощи по созданию двигателя ракеты в КНДР. А двигатели наши высоко ценятся и используются во всем мире. Поэтому я не знаю, может быть где-то какие-то копии и удалось сделать», — сказал Дегтярев.

Версию о прямых поставках двигателей Северной Корее он назвал «выдумкой кого-то, кто желает напомнить о себе, показать результат своей работы и выпятить свое имя».

14 августа газета The New York Times со ссылкой на источники в американском разведсообществе и экспертов Международного института стратегических исследований (IISS) сообщила, что на новейших баллистических ракетах, испытанных КНДР в последнее время, стоят двигатели, технология которых могла быть получена с украинского завода «Южмаш».

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«Очень похоже на то, что эти двигатели поступили с Украины, и, скорее всего, нелегально. Отдельный вопрос — сколько изделий заполучила КНДР и помогают ли ей украинцы до сих пор. Это очень беспокоит», — прокомментировал ситуацию эксперт по ракетной технике из IISS Майкл Эллеман.

13 августа президент США Дональд Трамп заявил, что, наряду с дипломатическими и экономическими мерами, Вашингтон готов применить силу для ликвидации ядерной угрозы со стороны КНДР. 8 августа Северная Корея объявила о готовности нанести ракетный удар по базе ВВС США на острове Гуам в Тихом океане. В случае приказа лидера страны Ким Чен Ына северокорейские военные запустят баллистическую ракету средней дальности «Хвасон-12», впервые испытанную 14 мая.