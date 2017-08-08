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Пхеньян пригрозил «физическим ответом» на новые санкции

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КНДР пригрозила принять «физические действия» в ответ на принятие Советом Безопасности ООН в ее отношении новых санкций. Об этом говорится в заявлении Комитета по поддержанию мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает ТАСС.

В Пхеньяне назвали новую резолюцию СБ ООН «террористическим актом». Ранее Северная Корея отвергла «состряпанный США и враждебными силами» документ, как нарушающий суверенитет КНДР.

Одновременно с последним высказыванием в американских СМИ появилась информация об оснащении северокорейских патрульных катеров противокорабельными ракетами. Телеканал Fox News уточняет, что на такой шаг Пхеньян пошел впервые с 2014 года.

7 августа Москва призвала участников конфликта на Корейском полуострове решать проблемы мирным путем. «Сергей Лавров призвал все вовлеченные стороны проявить максимальную сдержанность во избежание реализации негативных силовых сценариев на Корейском полуострове», — говорится в заявлении российского МИД.

5 августа Совбез ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против Пхеньяна. Отныне Северной Корее запрещено экспортировать уголь, железо, свинец и морепродукты. Счета Банка внешней торговли КНДР заморожены, северокорейским морским судам, нарушавшим резолюции ООН, запрещен вход в порты всех государств.

29 июля КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты «Хвасон-14». ЦТАК сообщило, что испытание не представляло угрозы для соседних государств, однако является «строгим предупреждением для США». 4 июля Россия и Китай выступили с совместной инициативой, предложив КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения масштабных военных учений в регионе. Вашингтон это предложение проигнорировал.

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