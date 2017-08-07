Российский эксперт предсказал возможную либерализацию законов КНДР после санкций

Санкции ООН могут привести к либерализации северокорейского законодательства с целью привлечь дополнительные иностранные инвестиции в КНДР. Об этом заявил в интервью «Интерфаксу» ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким.

По словам эксперта, КНДР никогда не возражала против иностранного инвестирования. С учетом ужесточения ограничительных мер Пхеньян может отказаться от практики создания совместных предприятий, которые частично принадлежат государству, и позволить инвесторам вкладывать деньги в северокорейскую экономику напрямую. По мнению Кима, основным препятствием для иностранных фирм останутся вопросы бюрократического характера.

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Ким также предположил, что санкции ООН никак не повлияют на число северокорейцев, работающих в России. На данный момент их насчитывается около 35 тысяч человек, в основном в Сибири и на Дальнем Востоке

5 августа Совет Безопасности ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против Пхеньяна. Отныне Северной Корее запрещено экспортировать уголь, железо, свинец и морепродукты. Счета Банка внешней торговли КНДР заморожены, северокорейским морским судам, нарушавшим резолюции ООН, запрещен вход в порты всех государств. Санкции стали ответом на испытания межконтинентальных баллистических ракет.

29 июля КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты «Хвасон-14». «Центральное телеграфное агентство Кореи» (ЦТАК) сообщило, что испытание не представляло угрозы для соседних государств, однако является «строгим предупреждением для США». 4 июля Россия и Китай выступили с совместной инициативой, предложив КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения масштабных военных учений в регионе. Вашингтон это предложение проигнорировал.