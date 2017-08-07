Россия призвала к максимальной сдержанности на Корейском полуострове

Москва призвала участников конфликта на Корейском полуострове решать проблемы мирным путем. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.

Как следует из текста, глава ведомства Сергей Лавров встретился со своим северокорейским коллегой Ли Ëн Хо 7 августа в Маниле на полях министерской встречи Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ). Министры обсудили развитие двусторонних отношений и текущую ситуацию на Корейском полуострове.

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«Сергей Лавров призвал все вовлеченные стороны проявить максимальную сдержанность во избежание реализации негативных силовых сценариев на Корейском полуострове, — говорится в заявлении, — и безотлагательно приступить к поиску политико-дипломатического урегулирования путем комплексного решения проблем полуострова, включая его денуклеаризацию».

5 августа Совет Безопасности ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против Пхеньяна. Отныне Северной Корее запрещено экспортировать уголь, железо, свинец и морепродукты. Счета Банка внешней торговли КНДР заморожены, северокорейским морским судам, нарушавшим резолюции ООН, запрещен вход в порты всех государств. Санкции стали ответом на испытания межконтинентальных баллистических ракет.

29 июля КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты «Хвасон-14». ЦТАК сообщило, что испытание не представляло угрозы для соседних государств, однако является «строгим предупреждением для США». 4 июля Россия и Китай выступили с совместной инициативой, предложив КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения масштабных военных учений в регионе. Вашингтон это предложение проигнорировал.