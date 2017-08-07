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КНДР отвергла предложения Южной Кореи о переговорах

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Ли Ён Хо
Ли Ён Хо

Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо отклонил недавнее предложение Южной Кореи о переговорах, назвав его неискренним, передает «Ёнхап». Короткая встреча Ли Ён Хо и его южнокорейского коллеги Кан Гён Хва состоялась в Маниле в кулуарах азиатского форума безопасности в Маниле в воскресенье, 6 августа.

Ли Ён Хо имел в виду высказанное в июле предложение президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина провести военные переговоры для ослабления трансграничной напряженности и встречи по линии Красного Креста, призванной возобновить воссоединение семей, разделенных Корейской войной 1950-53 годов.

Ожидается, что оба министра примут участие в ежегодном Региональном форуме АСЕАН, который состоится позднее в понедельник, 7 августа. Там будет идти речь о проблемах безопасности, в частности, о ситуации на Корейском полуострове.

Отношения между двумя Кореями остаются практически замороженными на фоне повышенной напряженности, вызванной серией ядерных и ракетных испытаний Пхеньяна.

5 августа Совбез ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Отныне Северной Корее запрещено экспортировать уголь, железо, свинец и морепродукты. Счета Банка внешней торговли КНДР заморожены, северокорейским морским судам, нарушавшим резолюции ООН, запрещен вход в порты всех государств.

Предложение ввести новые санкции против Северной Кореи было внесено Соединенными Штатами. В Вашингтоне объяснили это ответной реакцией на запуски межконтинентальных баллистических ракет Пхеньяном.

29 июля КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты «Хвасон-14». ЦТАК сообщило, что испытание не представляло угрозы для соседних государств, однако является «строгим предупреждением для США». 4 июля Россия и Китай выступили с совместной инициативой, предложив КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения масштабных военных учений в регионе. Вашингтон это предложение проигнорировал.

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