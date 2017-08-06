Постпред России при ООН призвал КНДР отказаться от ядерной программы

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил о том, что Москва призывает Северную Корею к сворачиванию ракетной и ядерной программ и возвращению к режиму нераспространения ядерного оружия. Об этом в субботу, 5 августа, сообщает РИА Новости.

«Стартующие без предупреждения с северокорейской территории баллистические ракеты подвергают серьезным рискам морские и авиационные перевозки в регионе, а также жизни рядовых граждан. Призываем северокорейские власти свернуть запрещенные программы и вернуться в режим нераспространения ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия) и контроля МАГАТЭ, а также присоединиться к конвенции о запрещении химического оружия», — заявил Небензя.

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Ранее в субботу Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции в отношении КНДР. Отныне Северной Корее запрещено экспортировать уголь, железо, свинец и морепродукты. Счета Банка внешней торговли КНДР заморожены, северокорейским морским судам, нарушавшим резолюции ООН, запрещен вход в порты всех государств.

При этом Небензя отметил, что ресурс санкционного давления на КНДР после сегодняшней резолюции исчерпан и призвал разработать политическую стратегию в отношении Северной Кореи, вовлекая Пхеньян в ее реализацию путем переговоров.

Предложение ввести новые санкции против Северной Кореи поступило из США. В Вашингтоне объяснили это ответной реакцией на запуски Пхеньяном межконтинентальных баллистических ракет.

29 июля КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты «Хвасон-14». Северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что испытание не представляло угрозы для соседних государств, однако является «строгим предупреждением для США». 4 июля Россия и Китай выступили с совместной инициативой, предложив КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения масштабных военных учений в регионе. Вашингтон данное предложение проигнорировал.