В США заявили о нежелании враждовать с Северной Кореей

США не желают враждовать с Северной Кореей. Об этом заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон, его слова передает BBC News.

«Мы не хотим смены режима, мы не хотим краха режима, мы не хотим ускоренного воссоединения [Корейского] полуострова, и мы не ищем повода отправить войска на север от 38-й параллели», — пояснил глава Госдепартамента. Он отметил, что США не несут угрозу Северной Корее, однако Пхеньян — значительная угроза, на которую Вашингтон вынужден отвечать.

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1 августа сенатор Линдси Грэм рассказал в интервью телеканалу NBC, что президент США Дональд Трамп готов к войне с КНДР. «Если понадобится война чтобы остановить [северокорейского лидера Ким Чен Ына] — будет война. Если умрут тысячи — они умрут там, а не здесь. Он [Трамп] сказал мне об этом прямо в лицо», — пояснил Грэм.

29 июля КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты «Хвасон-14». Северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что испытание не представляло угрозы для соседних государств, однако является «строгим предупреждением для США».

Позднее в Госдепе заявили, что решительно осуждают запуск. Госсекретарь Рекс Тиллерсон возложил особую ответственность за растущую напряженность вокруг КНДР на Россию и Китай. По его утверждению, Москва и Пекин позволяют Пхеньяну разрабатывать свои ядерную и ракетную программы, тогда как Вашингтон ищет возможности для мирной денуклеаризации Корейского полуострова и никогда не признает право КНДР на ядерное оружие.