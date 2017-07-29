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Госдеп возложил ответственность за ракетное испытание КНДР на Россию и Китай

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает, что Россия и Китай несут особую ответственность за растущую напряженность вокруг КНДР. Заявление главы американской дипломатии размещено на официальном сайте ведомства.

По утверждению Тиллерсона, Москва и Пекин позволяют Пхеньяну разрабатывать свои ядерную и ракетную программы, тогда как Вашингтон ищет возможности для мирной денуклеаризации Корейского полуострова, и никогда не признает право КНДР на ядерное оружие.

В Госдепе также заявили, что решительно США осуждают второй с начала месяца запуск в КНДР баллистической ракеты, назвав это вопиющим нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, отражающих волю международного сообщества. «Все страны должны проявлять решительную позицию в отношении Северной Кореи, поддерживая и усиливая санкции ООН, чтобы Пхеньян столкнулся с последствиями неустанного стремления к ядерному оружию и средств для их доставки».

29 июля КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты «Хвасон-14». Северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что испытание не представляло угрозы для соседних государств, однако является «строгим предупреждением для США».

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