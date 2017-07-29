КНДР подтвердила второй запуск баллистической ракеты «Хвасон-14»

Пхеньян заявил о втором успешно проведенном испытании баллистической ракеты «Хвасон-14». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК.

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Приказ о проведении испытаний был отдан лидером страны Ким Чен Ыном, который лично присутствовал на наблюдательном пункте. По информации северокорейских СМИ, ракета за 47 минут и 12 секунд пролетела 998 километров, поднявшись на высоту в 3724 километра.

Отмечается, что пуск не представлял угрозы для соседних государств, однако является «строгим предупреждением для США».

28 июля японские СМИ сообщили о пуске очередной ракеты в КНДР. Позднее в Минобороны России заявили, что отследили параметры полета снаряда. Позднее США и Южная Корея провели учебные пуски баллистических ракет в районе Корейского полуострова.