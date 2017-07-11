Китай призвал разделить ответственность за решение проблемы КНДР

Китай не играет ключевую роль в решении северокорейской проблемы. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, сообщает «Синьхуа».

«Те, кто преувеличивает и подчеркивает ответственность Китая в решении ядерной проблемы [Корейского] полуострова, либо не имеют полного и точного ее понимания, либо руководствуются собственными скрытыми мотивами», — отметил дипломат.

По его словам, в основе кризиса лежат противоречия между КНДР и США. «Для снятия напряженности и решения этой проблемы другие заинтересованные стороны также должны взять на себя ответственность», — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.

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4 июля Россия и Китай выступили с совместной инициативой, предложив КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения масштабных военных учений.

Перед этим власти Пхеньян отчитался об успешном запуске новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14».

Двумя неделями ранее сообщалось, что Соединенные Штаты оставили за собой право ввести санкции против граждан КНР и китайских компаний, которые предположительно оказывают помощь Северной Корее в ядерных разработках.